Генсек ООН сменил помощника по правам человека

Генсек ООН Антониу Гутерреш назначил нового помощника по правам человека - на этом посту британца Эндрю Гилмора сменила Илзе Брандс-Кехрис из Латвии, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил сегодня о назначении Илзе Брандс-Кехрис из Латвии помощником генсека по правам человека и главой Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) в Нью-Йорке. Она сменит Эндрю Гилмора из Великобритании", - сказал Дюжаррик.

По его словам, генсек ООН и Верховный комиссар по правам человека глубоко признательны Гилмору за многолетний вклад в работу организации.

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