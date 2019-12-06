Генсек ООН сменил помощника по правам человека

6 декабря 2019 23:55 (UTC+04:00)

Генсек ООН Антониу Гутерреш назначил нового помощника по правам человека - на этом посту британца Эндрю Гилмора сменила Илзе Брандс-Кехрис из Латвии, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил сегодня о назначении Илзе Брандс-Кехрис из Латвии помощником генсека по правам человека и главой Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) в Нью-Йорке. Она сменит Эндрю Гилмора из Великобритании", - сказал Дюжаррик.

По его словам, генсек ООН и Верховный комиссар по правам человека глубоко признательны Гилмору за многолетний вклад в работу организации.

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