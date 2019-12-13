Генсек ООН после испытаний США ракеты призвал к новому договору о РСМД

13 декабря 2019 04:19 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после испытания США прежде запрещенной ракеты призвал срочно заключить новое соглашение о контроле над вооружениями, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

США испытали в четверг неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, которая ранее была запрещена Договором о РСМД.

"В связи с окончанием Договора РСМД генеральный секретарь подчеркивает необходимость для всех государств избегать дестабилизации и срочно искать соглашение для новой общей дороги к международному контролю над вооружениями", - заявил РИА Новости представитель генсека Фархан Хак. Он отметил, что Гутерреш знаком с сообщениями об испытаниях американской ракеты.

Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекращено со 2 августа по инициативе США. Россия также приостановила свое участие в договоре.

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