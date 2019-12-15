Генсек ООН разочарован итогами конференции COP25 в Мадриде

Генсек ООН Антониу Гутерреш разочарован итогами конференции COP25, прошедшей в Мадриде, говорится в заявлении генерального секретаря, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В итоговых документах почти 200 стран, участвующих в конференции под председательством Чили, призвали к усилению амбиций по борьбе с климатическими изменениями, сокращению выбросов CO2, финансовой помощи развивающимся странам. Однако самый сложный вопрос - определение механизмов создания мирового рынка выбросов парниковых газов - так и не был решен. Этот же вопрос - единственный в Парижском соглашении - не был закрыт и на предыдущей конференции в польском городе Катовице в прошлом году. Страны приняли решение отложить его до следующей конференции COP в Глазго.

"Международное сообщество упустило возможность продемонстрировать возросшие стремления в вопросе смягчения последствий, адаптации и финансирования для решения проблемы климатического кризиса", - говорится в заявлении Гутерреша.

"Мы не должны сдаваться, и я не сдамся", - отмечается в заявлении.

Гутерреш добавил, что больше, чем когда бы то ни было полон решимости работать над тем, чтобы 2020 год стал годом, в котором все страны обязуются делать то, что необходимо для сведения к нулю выбросов CO2 к 2050 году и ограничения роста температуры на уровне в 1,5 градуса Цельсия.

Недовольство итогами выразила и председатель конференции, министр окружающей сред Чили Каролина Шмидт. "Мы, страны остались должны сегодня планете. Мир на нас смотрит и ждет конкретных решений. Сегодня мы не удовлетворены. Достигнутые соглашения недостаточны, чтобы срочно противостоять кризису климатических изменений. Все еще нет договоренности для повышения амбиций в той степени, в которой нам нужно", - сказала она.

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