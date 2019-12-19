Ученые выяснили, когда исчезли последние питекантропы

Кости древних животных и кальциевый налет на стенах индонезийских пещер помогли антропологам вычислить точную дату вымирания питекантропов, последних прямоходящих людей Земли, живших на острове Ява в далеком прошлом. Эти древние люди исчезли 108-117 тыс. лет назад, пишут ученые в журнале Nature, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В этом уголке острова Ява почти век назад были найдены самые молодые останки питекантропов на Земле. Мы выяснили, когда здесь в последний раз оставили свои следы наши древние "кузены". Пока у нас нет даже намеков на то, что эти люди встречались в последующие эпохи в прочих уголках планеты", - приводятся слова профессора университета Айовы США Расселла Кичона (RussellCiochon).

Первые безусловные предки человека - прямоходящие люди (Homo erectus) - появились на востоке и юге Африки примерно 2 млн лет назад. Как считают многие антропологи, они не только связаны с предками современных людей, но и с неандертальцами, денисовцами и "хоббитами" с индонезийского острова Флорес, которые вымерли относительно недавно, около 60-50 тыс. лет назад.

Прямоходящие люди считаются изобретателями первых сложных орудий труда, первооткрывателями огня и первыми поварами, научившимися секретам кулинарной обработки пищи. Вдобавок они первыми покинули пределы Африки и расселились фактически по всему Старому Свету.

Когда именно вымерли эти древние люди, ученые пока не могут сказать. В некоторых регионах Земли они исчезли около 700-400 тыс. лет назад, тогда как в других они, предположительно, дожили до начала колонизации Земли кроманьонцами или исчезли за несколько десятков тысяч лет до того, как наши предки начали расселяться по планете.

Кичон и его коллеги выяснили, когда исчезли, предположительно, последние группы прямоходящих людей, изучая стоянку древних Homo erectus, найденную в 1931 году на берегах реки Соло у деревни Нгандонг в центральных регионах острова Ява.

В этой части острова нидерландский палеонтолог и археолог Густав фон Кенигсвальд обнаружил несколько черепов и кости древних людей, которых он назвал явантропами и посчитал потомками питекантропов, древних "обезьянолюдей". Их останки были также найдены на Яве несколькими десятилетиями ранее.

Сейчас антропологи считают, что и те, и другие были подвидами Homo erectus, которые смогли прожить на островах Юго-Восточной Азии заметно дольше, чем это удалось сделать прочим популяциям прямоходящих людей. За последние 20 лет ученые уже пытались вычислить возраст останков явантропов, используя различные методы химии и физики, однако оценки во всех случаях получались крайне разными, от 27 до 550 тыс. лет.

Авторы статьи обошли эту проблему, измерив не только возраст последних питекантропов Земли, но и окружавшей их среды. Для этого ученые провели повторные раскопки, собрав фрагменты костей животных из тех же слоев, где были найдены черепа и кости явантропов, а также образцы сталагмитов и кальциевого налета со стен ближайших пещер, сформировавшихся примерно в то же время.

В общей сложности ученые изучили свыше 800 костей древних животных и людей, а также провели 52 замера возраста пород из пещер, окружающих Нгандонг. Объединив их результаты, антропологи пришли к выводу, что последние явантропы Земли исчезли примерно 109-118 тыс. лет назад.

С одной стороны, это говорит о том, что последние Homo erectus вряд ли могли контактировать с первыми кроманьонцами, которые проникли на территорию Юго-Восточной Азии значительно позже, около 50-60 тыс. лет назад. Об этом раньше часто говорили многие антропологи, ссылаясь на то, что последние Homo erectus исчезли 27-40 тыс. лет назад.

С другой стороны, новая дата вымирания явантропов допускает возможность того, что они могли вступать в контакт с денисовцами, еще одной группой древних людей, прибывших в этот регион Индонезии значительно раньше кроманьонцев. Следы этих контактов, как предполагают Кичон и его коллеги, могли сохраниться внутри вкраплений "денисовской" ДНК, присутствующих в достаточно больших количествах в геномах современных народов Полинезии и Меланезии.

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