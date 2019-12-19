Дизайнер пояснила смысл костюма Дейнерис в "Игре престолов"

19 декабря 2019 08:45 (UTC+04:00)

Художник по костюмам Мишель Клэптон рассказала, что белая меховая шуба Дейнерис в восьмом сезоне было намеком на ее последующее превращение в Безумную королеву. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Independent.

"Сначала идея заключалась в том, что она отправлялась на драконе на север, и ей должно было быть тепло. Потом я решила, что она впервые делала что-то не для себя – обычно она преследовала свои цели, а тут она делала это ради любви", - уточнила Мишель Клэптон, получившая премию "Эмми" за "Игру престолов".

"Эта идея мне очень понравилась, когда я работала над ее шубой: она видит себя спасительницей, ангелом. Когда она приземляется на этом драконе, она похожа на ангела милосердия. Думаю, это вполне соответствует ее внутреннему состоянию в тот момент", - добавила художник.

Клэптон также пояснила, что белый цвет символизирует чистоту и холодность Дейнерис, и также проводит параллели с белыми ходоками.

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