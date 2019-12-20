Названы самые ожидаемые фильмы 2020 года по версии IMDb

20 декабря 2019 04:26 (UTC+04:00)

Сайт IMDb опубликовал список самых ожидаемых новинок 2020 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Screen Rant.

За его основу взяты не оценки пользователей, а данные по просмотрам страниц и показатели популярности, предоставленные порталом IMDbPro.

В тройке лидеров "Хищные птицы", "Соник в кино" и "Топ Ган: Мэверик".
На четвертом и пятом местах: "Топ Ган: Мэверик" и "Не время умирать". Также в списке: "Черная вдова", "Мулан", "Чудо-женщина: 1984", "Дюна", "King’s Man: Начало", "Форсаж 9".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Послезавтра в полночь: в Баку отметят 90-летие Камиля Наджафзаде
Культура 2 декабря 16:13
Юэн Макгрегор может сыграть Оби-Вана Кеноби в сериале о "Звездных войнах"
В мире 16 августа 14:05
Вайнштейн успел до скандала выручить $56 млн от продажи домов
В мире 9 августа 08:12
Marvel представила новую фазу киновселенной
Другие страны 22 июля 11:50
Netflix откажется от сцен с курением в фильмах и сериалах, разрешенных для детей
Другие страны 6 июля 13:20
Роберт Дауни-младший хочет, чтобы "Мстители" превзошли "Аватар"
В мире 27 июня 13:06
Лента новостей
В США отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и стали миллионерами
США 04:45
В Майами сгорела яхта певца Марка Энтони
США 04:45
Космический корабль Starliner совершит первый беспилотный полет к МКС
США 03:53
Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы добились всестороннего развития нашей страны, о чем свидетельствуют все рейтинги
Политика 03:34
Президент Ильхам Алиев: Одна из наших основных задач – обеспечить граждан работой, и мы добиваемся этого
Политика 03:22
Президент Ильхам Алиев: Предательские элементы, находившиеся во главе тандема НФА-Мусават, разрушали, уничтожали Азербайджан
Политика 03:05
Президент Ильхам Алиев: На основе Государственной программы мы за четыре года возродили хлопководство и добились высочайших результатов
Политика 03:05
Президент Ильхам Алиев: Все предпринятые в последние годы шаги по развитию хлопководства дают эффект
Политика 02:49
В конгрессе США одобрили торговое соглашение с Мексикой и Канадой
США 01:56