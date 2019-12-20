Названы самые ожидаемые фильмы 2020 года по версии IMDb

Сайт IMDb опубликовал список самых ожидаемых новинок 2020 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Screen Rant.

За его основу взяты не оценки пользователей, а данные по просмотрам страниц и показатели популярности, предоставленные порталом IMDbPro.

В тройке лидеров "Хищные птицы", "Соник в кино" и "Топ Ган: Мэверик".

На четвертом и пятом местах: "Топ Ган: Мэверик" и "Не время умирать". Также в списке: "Черная вдова", "Мулан", "Чудо-женщина: 1984", "Дюна", "King’s Man: Начало", "Форсаж 9".

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