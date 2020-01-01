Названа смертельная опасность неправильного сна

1 января 2020 03:19 (UTC+04:00)

Люди, которые спят более одиннадцати часов или менее четырех часов в день, более подвержены легочному фиброзу, чем те, кто уделяет сну семь часов в сутки. К такому выводу пришли ученые из университетов Манчестера, Оксфорда, Ньюкасла-апон-Тайн и Университетского колледжа Лондона. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает MedicalXpress.

Отмечается, что речь идет о заболевании, при котором на органах появляются рубцы, нарушающие функцию дыхания. По словам исследователей, ежегодно от него в Великобритании умирают пять тысяч человек.

В исследовании говорится, что оптимальная продолжительность сна – семь часов. Проводя регулярно во сне четыре часа или меньше, человек удваивает шанс заболеть легочным фиброзом. Те, кто спит одиннадцати часов или дольше, его утраивают.

Кроме того, в группе риска находятся люди, которые любят ложиться спать поздно ночью или же работают посменно. При этом они подвержены заболеванию меньше, чем те, кто спит больше или меньше нормы.

Эксперты также отметили, что биологические часы влияют на секрецию гормонов и обмен веществ.

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