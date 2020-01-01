Ученые: внутривенное введение вакцины от туберкулеза резко повысило ее эффективность

Опыты на обезьянах помогли исследователям из США доказать, что внутривенное введение классической вакцины от туберкулеза значительно повышает ее эффективность - приматы стали почти неуязвимыми для этой болезни. Результаты исследований были опубликованы в журнале Nature, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эффект был просто потрясающим. Внутривенное введение вакцины уменьшило число бактерий в легких обезьян примерно в 100 тыс. раз по сравнению с классическим вариантом вакцинации. Даже небольшие следы воспалений, связанных с туберкулезом, отсутствовали у девяти из десяти животных", - заявила Джоанн Флинн (JoAnne Flynn), профессор университета Питтсбурга (США), чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Туберкулез, наряду с раком, ишемией, инсультами и инфарктами, остается одной из главных причин смертности населения. Это в особенности характерно для тех государств, где распространен ВИЧ или наблюдается неблагоприятный климат. Вакцина БЦЖ, разработанная французами Альбером Кальметтом и Камилем Гереном еще в 1921 году, до сих пор остается главным средством борьбы с этой болезнью.

Вакцина представляет собой ослабленный штамм коровьей туберкулезной палочки (Mycobacterium bovis), выращенной в специальных условиях и из-за этого обладающей почти нулевой заразностью для человека. Введение вакцины в мышцу в детском возрасте защищает человека от ее близкого родича, палочки Коха (Mycobacterium tuberculosis), на всю жизнь, однако эффективность БЦЖ для взрослых пока остается предметом споров среди ученых.

Эта вакцина применяется не всегда и не везде, из-за чего на Земле до сих пор существуют очаги распространения туберкулеза. Вдобавок, палочка Коха уже приобрела неуязвимость к действию многих противотуберкулезных лекарств. Только за 2018 год от туберкулеза умерли свыше 1,5 млн человек. Поэтому в последние годы ученые начали активно разрабатывать альтернативы для БЦЖ, а также искать методы повышения эффективности классической вакцины.

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