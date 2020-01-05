Столтенберг срочно созывает Североатлантический совет из-за ситуации в Ираке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение провести в понедельник "в срочном порядке" заседание Североатлантического совета из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке после гибели в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье агентство DPA .

Заседание намечено на 15:00.

Как отметили агентству в НАТО, на нем будет обсуждаться обстановка в Ираке, сложившаяся после гибели в результате удара США генерала Сулеймани.

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