Клип Джастина Бибера Yummy за три дня набрал 20 миллионов просмотров

Клип канадского певца Джастина Бибера, опубликованный на официальном YouTube-канале музыканта, за три дня набрал 20 миллионов просмотров, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В комментариях – а их более 126 тысяч - пользователи шутят над розовыми волосами музыканта и признаются ему в любви. Певец и сам активно комментирует посты.

Композиция Yummy войдет в новый альбом, дата выхода которого пока не известна.

Предыдущая пластинка исполнителя - Purpose – была выпущена в 2015 году.

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