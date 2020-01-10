СБ ООН 10 января снова проголосует по резолюции о продлении трансграничной помощи Сирии

Совет Безопасности ООН в пятницу, 10 января, вновь проголосует по двум вариантам резолюции о продлении механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В конце декабря Совет Безопасности уже пытался принять резолюцию о продлении трансграничного механизма, однако Москва и Пекин наложили вето на западный вариант, а российский не набрал необходимого числа голосов. Действие механизма истекает 10 января. Таким образом, это последний шанс совета прийти к компромиссу.

"Курирующие гуманитарное досье в СБ ООН Бельгия и Германия внесли проект резолюции по продлению механизма трансграничной доставки гумпомощи в Сирию, - сказал он. - Россия, в свою очередь, представила свою версию этого документа, которая предполагает доставку гумпомощи в Идлиб через территорию Турции и удаление погранпереходов из Ирака и Иордании".

"Голосование назначено на вторую половину дня, 10 января", - уточнил дипломат.

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