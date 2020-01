Селена Гомес выпустила альбом, посвященный Джастину Биберу

Третий студийный альбом выпустила американская певица Селена Гомес. Пластинка носит название Rare, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Альбом содержит 13 композиций, часть из которых записана совместно с рэпером 6lack и хип-хоп исполнителем Kid Cudi.Песни содержат большое количество отсылок к отношениям Селены с бывшим бойфрендом, певцом Джастином Бибером.

Это первый альбом, который певица выпустила за последние пять лет. В основу пластинки легли эмоции от проблем со здоровьем и перемен в личной жизни. которые преследовали Гомес последние годы и привели к перерыву в творческой деятельности.

В интервью Apple Music Селена призналась, что ей необходимо было все пережить и просто "отпустить старую версию себя".

В октябре 2019 года Гомес впервые за два года выпустила новую песню Lose You to Love Me, а также клип на нее.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.