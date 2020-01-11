Селена Гомес выпустила альбом, посвященный Джастину Биберу

11 января 2020 06:15 (UTC+04:00)

Третий студийный альбом выпустила американская певица Селена Гомес. Пластинка носит название Rare, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Альбом содержит 13 композиций, часть из которых записана совместно с рэпером 6lack и хип-хоп исполнителем Kid Cudi.Песни содержат большое количество отсылок к отношениям Селены с бывшим бойфрендом, певцом Джастином Бибером.

Это первый альбом, который певица выпустила за последние пять лет. В основу пластинки легли эмоции от проблем со здоровьем и перемен в личной жизни. которые преследовали Гомес последние годы и привели к перерыву в творческой деятельности.

В интервью Apple Music Селена призналась, что ей необходимо было все пережить и просто "отпустить старую версию себя".

В октябре 2019 года Гомес впервые за два года выпустила новую песню Lose You to Love Me, а также клип на нее.

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