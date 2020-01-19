Amazon позволит покупателям тратить деньги ладонью

19 января 2020 03:27 (UTC+04:00)

Компания Amazon создает специальные терминалы для касс, которые предоставят возможность покупателям тратить деньги ладонью. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает The Wall Street Journal.

Идея компании заключается в том, что свою банковскую карту клиент сможет связать с рукой, которую будет сканировать кассовый аппарат. Таким образом, для оплаты покупок в торговых центрах человеку не понадобится банковская карта - оплатить товар можно будет прикосновением ладони.

Как сообщает источник, такие терминалы разместят в кофейнях, ресторанах быстрого питания и в других торговых центрах.

В Amazon отказались от комментариев.

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