Футболист "Манчестер Юнайтед" Ромеро разбил Lamborghini стоимостью €200 тыс.

20 января 2020 18:30 (UTC+04:00)

Голкипер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро попал в ДТП, в результате которого разбил свой автомобиль Lamborghini. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru".

Авария произошла в понедельник на трассе недалеко от тренировочной базы футбольного клуба. 32-летний Ромеро врезался в отбойник, в результате чего машина застряла под ограждением. Сообщается, что футболист не пострадал.

Аргентинец купил автомобиль стоимостью 170 000 фунтов стерлингов (€200 тыс.) в 2017 году.

Ромеро выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2015 года, присоединившись к команде на правах свободного агента. В текущем сезоне он провел девять матчей во всех турнирах, при этом не пропустив ни одного гола в четырех встречах Лиги Европы.

Всего в активе Ромеро 53 матча за команду, в которых он пропустил 24 мяча. С "Манчестер Юнайтед" он стал победителем Лиги Европы, Кубка и Суперкубка Англии, Кубка лиги. В составе сборной Аргентины выиграл золото на Олимпиаде-2008 в Пекине, а также завоевал серебряные медали чемпионата мира - 2014.

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