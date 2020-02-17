Вырос товарооборот между Турцией и Беларусью

БАКУ/Trend/ - Товарооборот между Турцией и Беларусью в январе-декабре 2019 года увеличился на 59,857 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 692,430 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в понедельник в министерстве торговли Турции.

"В январе-декабре 2019 года экспорт Турции в Беларусь составил 532,259 миллиона долларов, а импорт из Беларуси – 160,171 миллиона долларов", - сообщили в министерстве.

В ведомстве также отметили, что в декабре прошлого года товарооборот Турции с Беларусью так же вырос на 7,762 миллиона долларов по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года, составив 66,337 миллиона долларов.

"В декабре 2019 года экспорт Турции в Беларусь составил 54,665 миллиона долларов, а импорт из Беларуси – 11,672 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в 2019 году составил 374,236 миллиарда долларов.

Экспорт Турции в 2019 году вырос на 2,1 процента по сравнению с показателем 2018 года и составил 171,531 миллиарда долларов.

Импорт Турции в 2019 году сократился на 9,1 процента по сравнению с показателем 2018 года и составил 202,705 миллиарда долларов.

Внешнеторговый оборот Турции в декабре 2019 года составил 33,713 миллиарда долларов.

За декабрь 2019 года турецкий экспорт вырос на 6,4 процента по сравнению с декабрем 2018 года, составив 14,694 миллиарда долларов.

В декабре 2019 года объем импорта Турции вырос на 14,9 процента по сравнению с соответствующим месяцем 2018 года и достиг 19,019 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова).

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