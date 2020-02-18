Основатель Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменениями климата

Американский миллиардер Джефф Безос, глава и основатель компании Amazon, объявил в понедельник о создании "Фонда Земли" для борьбы с климатическими изменениями. На своей странице в Instagram предприниматель заявил о том, что пожертвует $10 млрд на работу фонда, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я выделяю $10 млрд на начало [работы фонда] и буду выдавать гранты с этого лета. Земля - это единственное, что всех нас объединяет, давайте же защищать ее вместе!" - написал Безос.

Он рассказал, что в рамках этой инициативы будет финансироваться деятельность ученых, экоактивистов, неправительственных организаций (НПО), направленная на разработку различных методов сохранения и защиты окружающей среды.

"Изменение климата - крупнейшая угроза для нашей планеты. <...> Мы сможем спасти Землю, если крупные и малые компании, государства, международные организации, обычные люди будут работать сообща", - указал предприниматель.

По данным агентства Bloomberg, состояние Джеффа Безоса составляет около $130 млрд.