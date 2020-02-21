Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек

Южная Корея зарегистрировала 52 новых случая заражения новым типом коронавируса, общее число зараженных в стране выросло до 156, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 104 зараженных и одном погибшем пациенте.

Выздоровели и выписаны уже 16 человек, на лечении находятся 139 человек, еще 2 707 проходят проверку.

По данным KCDC, 38 из новых случаев обнаружены в городе Тэгу, еще 14 зараженных из разных районов по всей стране. При этом 39 человек от общего числа новых пациентов подхватили вирус от 31-го подтвержденного зараженного, так как ходили с ней в одну Церковь Иисуса нового религиозного движения "Синчхончжи" в Тэгу. Один человек заразился в больнице, пути заражения еще 12 пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что 31-м зараженным стала 61-летняя южнокореянка (1959 года рождения), которая живет в городе Тэгу, не имеет истории поездок за границу и не контактировала с другими носителями вируса. Она была госпитализировала с 7 по 17 февраля, но в начале отказалась проводить тест на коронавирус, так как никогда не ездила в Китай. Позже женщина прошла обследование в общественном центре здравоохранения, и анализ показал наличие COVID-2019, путь ее заражения также пока неизвестен. Сейчас она находится на карантине.

Местные власти в Тэгу проверяют всех, кто мог оказаться с ней вместе в церкви. По сообщениям СМИ, количество таких прихожан может достигать тысячи человек. Культ Синчхончжи в общем насчитывает около 120 тысяч членов. Церковь в Тэгу временно закрылась после обнаружения у ее прихожан коронавируса.