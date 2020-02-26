Совбез ООН продлил на год санкции против Йемена

СБ ООН принял резолюцию о продлении санкционного режима в отношении Йемена на год, передает, как сообщает Trend, корреспондент РИА Новости.

За принятие документа проголосовали 13 членов СБ ООН, Россия и Китай воздержались.

Согласно тексту резолюции, "Совбез постановляет продлить до 26 февраля 2021 года меры", предусмотренные в принятой в 2014 году резолюции 2140. Речь в том числе идет о заморозке финансовых активов, а также запрете на поездки лиц, внесенных в санкционные списки.

Коме того, резолюция продлевает до 28 марта 2021 года мандат работы экспертов, которые следят за соблюдением санкционного режима в отношении Йемена.