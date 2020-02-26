Новым главой Disney стал Боб Чапек

Глава американской компании The Walt Disney Company Роберт Айгер уходит в отставку, его место занял Боб Чапек. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В нем отмечается, что Айгер останется в руководстве Disney и будет курировать творческую деятельность компании до конца 2021 года в целях обеспечения успешной передачи дел.

"В связи с успешным запуском ориентированных на потребителя предприятий и удачным осуществлением интеграции 21th Century Studios я полагаю, что настоящий момент наиболее подходит для перехода к новому главе [компании]", - приводятся слова Айгера в заявлении.

Чапек, который немедленно вступил в новую должность, в течение 27 лет занимал пост руководителя сегмента, занимающегося развитием парков развлечений Disney по всему миру, а также части ее продукции.

Как отмечает телеканал CNBC, акции Disney на фоне новостей о смене руководства упали на 2,5%.