Вырос экспорт продукции оборонпрома из Турции в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале 2020 года экспорт продукции оборонной промышленности из Турции в Азербайджан вырос в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 8,364 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.



В феврале 2020 года экспорт продукции оборонной промышленности из Турции в Азербайджан вырос в 1,6 раза по сравнению с февралем 2019 года, составив 8,302 миллиона долларов.

Отметим, что в январе–феврале 2020 года экспорт продукции оборонной промышленности Турции на мировые рынки вырос на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 348,697 миллиона долларов.

Экспорт продукции оборонпрома Турции составил 1,2 процента от общего экспорта страны за январь-февраль.

В феврале 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки продукции оборонпрома на 181,761 миллиона долларов, что на 15,3 процента больше, чем за аналогичный месяц 2019 года.

Экспорт продукции оборонпрома Турции в феврале 2020 года составил 1,2 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (февраль 2019 - февраль 2020) Турция экспортировала продукции оборонпрома на сумму 2,757 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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