Свыше 11 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки
Свыше 11 тысяч человек заразились новым коронавирусом в мире за последние сутки, умерли 475 человек, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
По данным ВОЗ, за сутки в мире было выявлено 11 526 новых случаев заражения. Таким образом, общее число заразившихся в мире составляет на данный момент 179 112.
Кроме того, согласно данным организации, за сутки от коронавируса скончались 475 человек. Общее число случаев с летальным исходом в мире достигло 7426.
Отмечается, что за последние сутки вирус был обнаружен в восьми новых странах.
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