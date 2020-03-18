Свыше 11 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки

Свыше 11 тысяч человек заразились новым коронавирусом в мире за последние сутки, умерли 475 человек, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным ВОЗ, за сутки в мире было выявлено 11 526 новых случаев заражения. Таким образом, общее число заразившихся в мире составляет на данный момент 179 112.

Кроме того, согласно данным организации, за сутки от коронавируса скончались 475 человек. Общее число случаев с летальным исходом в мире достигло 7426.

Отмечается, что за последние сутки вирус был обнаружен в восьми новых странах.