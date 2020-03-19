Турция увеличила товарооборот с Израилем на более чем $60 млн

БАКУ /Trend/ - В январе 2020 года товарооборот Турции с Израилем вырос на 65,500 миллиона долларов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив 481,754 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в среду в министерстве торговли Турции.

"В январе 2020 года экспорт Турции в Израиль составил 367,218 миллиона долларов , а импорт из Израиля – 114,536 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

Напомним, что внешнеторговый оборот Турции в январе 2020 года составил 33,966 миллиарда долларов.

Экспорт Турции за этот период вырос на 6,4 процента по сравнению с январем 2019 года, составив 14,759 миллиарда долларов.

Импорт Турции в январе 2020 года вырос на 18,8 процента по сравнению с январем 2019 года и составил 19,207 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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