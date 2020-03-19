Турция увеличила товарооборот с Израилем на более чем $60 млн

В мире 19 марта 2020 15:19 (UTC+04:00)
Турция увеличила товарооборот с Израилем на более чем $60 млн

БАКУ /Trend/ - В январе 2020 года товарооборот Турции с Израилем вырос на 65,500 миллиона долларов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив 481,754 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в среду в министерстве торговли Турции.

"В январе 2020 года экспорт Турции в Израиль составил 367,218 миллиона долларов , а импорт из Израиля – 114,536 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

Напомним, что внешнеторговый оборот Турции в январе 2020 года составил 33,966 миллиарда долларов.

Экспорт Турции за этот период вырос на 6,4 процента по сравнению с январем 2019 года, составив 14,759 миллиарда долларов.

Импорт Турции в январе 2020 года вырос на 18,8 процента по сравнению с январем 2019 года и составил 19,207 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Количество зараженных в Армении коронавирусом COVID-19 достигло 115
Количество зараженных в Армении коронавирусом COVID-19 достигло 115
В Армении резко выросло количество людей, зараженных коронавирусом
В Армении резко выросло количество людей, зараженных коронавирусом
В Армении выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
В Армении выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Loading Bars
Лента новостей
Moody`s: Защищенность азербайджанских банков значительно возросла Финансы 15:27
Столтенберг: Пандемия испытывает НАТО на прочность Европа 15:27
Главный переговорщик ЕС по Brexit сообщил, что заразился коронавирусом Европа 15:27
Турция увеличила товарооборот с Израилем на более чем $60 млн В мире 15:19
Из-за коронавируса отели понесли крупные финансовые убытки - Ассоциация отелей Азербайджана Общество 15:14
Грузия увеличила импорт газа и нефтепродуктов Энергетика 15:14
В Туркменистан ввезен новый агрегат для полной обработки хлопчатника Бизнес 15:07
Президент Ильхам Алиев: Мы не можем позволить, чтобы антиазербайджанские силы, пятая колонна, национальные предатели совершили какую-либо провокацию Политика 15:04
Еще одно предприятие в Азербайджане приступило к производству медицинского спирта (ФОТО) Экономика 15:01
Германия поблагодарила Азербайджан за излечение от коронавируса своего гражданина (ФОТО) Политика 14:59
На северо-западе Турции будут построен логистический центр Турция 14:58
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанские врачи ведут самоотверженную борьбу с коронавирусом, рискуя своим здоровьем Политика 14:54
В Азербайджане активно развивается нетворкинг ИКТ 14:48
Президент Ильхам Алиев: Из резервного фонда Президента будет выделено дополнительно 20 миллионов манатов, чтобы борьба с коронавирусом была более действенной Политика 14:45
Крупный алюминиевый завод Азербайджана планирует открытие новых производственных линий Бизнес 14:40
Президент Ильхам Алиев: Несмотря на то, что цены на нефть на мировых рынках резко упали, все наши социальные обязательства будут обеспечены Политика 14:37
Таджикистан снизил объемы поставок электроэнергии Афганистану и Узбекистану Энергетика 14:34
Президент Ильхам Алиев: На Мюнхенской конференции был нанесен сокрушительный удар по пропаганде, которую Армения и мировое армянство проводили на протяжении многих лет Политика 14:33
Старейший страховщик Азербайджана завершил год с большими убытками Экономика 14:28
Азербайджанскому музею передан в дар ценный экспонат Культура 14:27
Грузия увеличила экспорт автомобилей в Азербайджан Бизнес 14:26
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан очищается и должен очиститься от изменников, предателей, представителей пятой колонны Политика 14:25
Узбекско-корейское СП объявило тендер на закупку сейфов Тендеры 14:19
Президент Ильхам Алиев: Все меры, принимаемые Азербайджанским государством, нужны для обеспечения здоровья народа, безопасности нашей страны Политика 14:16
Джейхун Байрамов: Коронавирус негативно сказался на общественной жизни во многих странах Общество 14:12
В Азербайджане подготовят ряд законопроектов в сфере культуры Политика 14:11
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Новруз (ВИДЕО) Политика 14:03
Омбудсмен Азербайджана обсудила с представителем МККК ситуацию с азербайджанцами в Сирии Политика 14:01
Air Astana вывезет граждан Казахстана из Грузии из-за угрозы коронавируса Транспорт 13:59
Садагат Велиева: Азербайджанское государство высоко оценило самоотверженный труд врачей Политика 13:57
Финляндия временно приостанавливает прием заявлений на визы из-за коронавируса Европа 13:47
Национальный оператор связи о внедрении новой технологии ИКТ 13:47
Equinor и SOCAR обсуждают график разработки нового месторождения «Карабах» Энергетика 13:44
Грузия нарастила импорт газа из Азербайджана Бизнес 13:41
Гостиница в столице Казахстана будет переоборудована для приема пациентов на карантин Казахстан 13:40
Приостановлены все рейсы Turkish Airlines из Туркменистана в Турцию Туркменистан 13:39
Сербия полностью прекращает международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса Европа 13:36
Узбекистан освободил от налогов проекты финансируемые МФИ Бизнес 13:35
Валютный аукцион в Азербайджане вызвал спрос на более $243 млн Финансы 13:33
«Лаборатория Касперского» о рисках заражения в связи с переходом на удаленный режим работы Экономика 13:31
Госагентство жилищного строительства Азербайджана приостановило прием граждан Общество 13:30
Посольство Германии в Азербайджане приостановило выдачу виз Общество 13:29
Будут проверяться удостоверения личности желающих вернуться в Баку Общество 13:24
Известные азербайджанские спортсмены призвали к совместной борьбе с коронавирусом (ВИДЕО) Спорт 13:18
Завтра в Баку до 12 градусов тепла Общество 13:10
В Узбекистане растет количество предприятий, функционирующих в сфере услуг Бизнес 13:09
Хикмет Бабаоглу: Распоряжение Президента следует воспринимать как высокую оценку труда медработников Политика 13:08
Казахстанская нефтегазовая компания привлечет услуги по строительству скважин Тендеры 13:06
Безумие неудачников: радикалы пытаются воспользоваться коронавирусом - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 13:03
В Азербайджане принимаются меры по ограничению движения груженого сверх нормы транспорта (ФОТО) Экономика 12:49
Минобразования Азербайджана готовит видеоуроки по информатике Общество 12:43
На праздники коммерческие банки Азербайджана работать не будут Экономика 12:41
В Азербайджане министерство образования будет утверждать учебники и для частных школ Общество 12:40
Предлагается освободить от НДС лекарства, закупаемые Азербайджаном для больных гемофилией Общество 12:30
В Азербайджане продлевают срок проживания мигрантов Общество 12:28
Полный карантин и ограничения в Италии из-за пандемии продлят Европа 12:27
Бакинская Высшая Школа Нефти начала сотрудничать с компанией Cisco Общество 12:20
Азербайджан присоединяется к еще одному международному соглашению Политика 12:20
Как защитить себя от коронавируса при посещении торговых объектов? (ВИДЕО) Общество 12:18
Microsoft Azerbaijan о росте спроса на программное обеспечение ИКТ 12:16
Toyota Center Baku о внедрении автомобилей гибридного происхождения в азербайджанский рынок Транспорт 12:14
В Австрии число зараженных коронавирусом выросло за сутки до 1843 Европа 12:11
Следовавший в Иран сухогруз сняли с мели в Астраханской области Россия 12:11
В Узбекистане увеличена сумма микрокредитов Финансы 12:05
Михаил Мишустин заявил об отсутствии поводов для паники из-за коронавируса Россия 12:05
В Турции зафиксирован второй случай смерти от Covid-19 Турция 12:03
Посольство России в Туркменистане приостановило выдачу виз Туркменистан 11:57
Минэнерго Турции запретило Tahaş Tazyikli Hava Servisi участие в тендерах TPAO Турция 11:54
Армении не удастся достичь военной мощи Азербайджана - эксперты Политика 11:42
В Азербайджане телеуроки для профшкол начнутся с 29 марта Общество 11:40
Иран увеличил импорт электротоваров из Турции Турция 11:38
В Азербайджане запущен информационный портал о коронавирусе Общество 11:29
SOCAR подтвердило открытие нефтегазового месторождения "Карабах" в Азербайджане Энергетика 11:26
В Казахстане зарегистрированы новые случаи инфицирования коронавирусом Казахстан 11:25
Полиция вернула около 500 автомобилей, намеревавшихся сегодня въехать из регионов в Баку Общество 11:21
Количество зараженных в Армении коронавирусом COVID-19 достигло 115 Армения 11:18
Объем загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в Каспий, превышает норму - минэкологии Общество 11:17
Умайра Тагиева: Дождливая и ветреная погода негативно влияет на развитие коронавируса Общество 11:14
Автобусные рейсы из Баку в регионы будут регулироваться – Бакинской автовокзал Общество 11:09
Турция увеличивает экспорт химпродуктов в Узбекистан Турция 11:07
В Узбекистане выявили еще пять новых случая заражения коронавирусом Узбекистан 11:04
В Лондоне закрывают 40 станций метро Европа 11:04
В Алматы отменен ряд автобусных рейсов из-за карантина Транспорт 11:03
В Агентстве по развитию МСБ Азербайджана прошла встреча с предпринимателями торговли и общепита Экономика 11:03
В Нигерии заявили, что увеличат добычу нефти на 700 тыс. баррелей в сутки Другие страны 10:58
В Грузии число инфицированных коронавирусом достигло 40 Грузия 10:58
Турция экспортировала в Россию химпродукты почти на $70 млн Турция 10:54
Архив известного композитора передан азербайджанскому музею (ФОТО) Культура 10:52
Граждане Ирана увеличили закупку недвижимости в Турции Турция 10:41
AZAL доставил еще 123 гражданина Азербайджана из Европы на родину Общество 10:40
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 10:39
В Азербайджане временно приостановлена электронная регистрация приема в первый класс Общество 10:38
Изменения в составе руководства СК "Meqa Sığorta" Экономика 10:37
KNAUF расширяет свою деятельность в Узбекистане Строительство 10:34
В Грузии начинается производство медицинских масок Грузия 10:25
Иран начнет производить радиоактивный изотоп молибден-99 Общество 10:25
Фонд Гейдара Алиева раздал малообеспеченным семьям подарки по случаю праздника Новруз (ФОТО) Общество 10:20
Новая Зеландия вводит запрет на въезд для иностранцев Другие страны 10:17
Самира Эфенди прокомментировала отмену "Евровидения-2020" Культура 10:08
В Иране от коронавируса каждые 10 минут умирает один человек - Минздрав Общество 10:07
Все новости