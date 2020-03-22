Университет Хопкинса насчитал более 300 тыс. больных коронавирусом

Количество случаев заболеваний коронавирусом COVID-19 в мире превышает 300 тысяч, при этом более 91,5 тыс. человек выздоровели. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, свидетельствуют данные, которые собирает американский университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, на настоящий момент заражены COVID-19 303 816 человек, 12 966 умерли.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Китае - 81 305, Италии - 53 578, Испании - 25 374 и США - 24 783.

За ними следуют Германия - 22 783 случая, Иран - 20 610 и Франция - 14 308.

Наибольшее количество смертей отмечается в Италии - 4 825, в Китае - 3 139, Иране - 1 556 и Испании - 1 375.

При этом Китай, Иран, Италия, Испания и Южная Корея лидируют по количеству выздоровевших. Всего в мире поправились после заболевания коронавирусом 91 676 человек.