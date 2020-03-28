92 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Украине
В Украине зафиксировано 310 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"По состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 92 новых случая", - говорится в сообщении на официальной странице минздрава в фейсбуке в пятницу вечером.
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