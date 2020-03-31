В Турции взорвался газопровод между Ираном и Турцией
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Агры взорвался газопровод между Ираном и Турцией, передает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что после взрыва начался пожар на трубопроводе.
По данным СМИ, после инцидента приостановлена подача природного газа из Ирана в Турцию.
О других деталях инцидента не сообщается.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @rhafizoglu
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