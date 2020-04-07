Совбез ООН проведет 9 апреля видеозаседание о пандемии

Совет Безопасности ООН в четверг, 9 апреля, в режиме видеоконференции проведет закрытые консультации по ситуации с пандемией коронавируса. Об этом, как передает Trend, сообщил в понедельник ТАСС источник в Совбезе.

"Принято решение провести консультации в четверг", - сказал собеседник агентства.

Долгое время проведение такой встречи откладывалось, так как вопрос эпидемии не стоит в повестке Совбеза, теперь же страны считают целесообразным обсудить влияние пандемии на темы, стоящие на контроле СБ. В частности, это предложения генсека ООН по ослаблению санкций в отношении некоторых стран, прекращению боевых действий, а также гуманитарная помощь и влияние пандемии на действия миротворческих миссий.

О проведении заседания попросили девять непостоянных членов СБ (Бельгия, Доминиканская Республика, Вьетнам, Германия, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония). Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш подтвердил, что по просьбе Совета выступит на встрече с докладом.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано около 70 тыс. смертельных исходов.