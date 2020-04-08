В ВОЗ заявили, что делают все возможное для спасения жизней в условиях пандемии

Всемирная организация (ВОЗ) делает и будет делать все возможное для спасения жизней людей в условиях пандемии коронавируса нового вида. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, комментируя критику президента США Дональда Трампа в адрес действий ВОЗ.

"Исходя из нынешней ситуации, мы делаем все возможное. И мы продолжим делать все возможное, чтобы спасать жизни", - сказал Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Глава ВОЗ призвал отказаться от политизации борьбы с коронавирусом. По его словам, все страны, включая США и Китай, должны вместе вести эту борьбу. "Все страны "Большой двадцатки" должны вести эту борьбу вместе", - сказал он, призвав не использовать сложную ситуацию для решения внутриполитических задач.

Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что его "не волнует то, что говорят о нем лично", в том числе оскорбления расистского характера, поскольку он "предпочитает фокусировать внимание на спасении жизней".

Критика из уст Трампа

Во вторник Трамп в "Твиттере" подверг критике действия ВОЗ в условиях пандемии, указав, что организация "финансируется в основном Соединенными Штатами, но концентрируется на Китае". Позднее в ходе брифинга для журналистов в Белом доме президент подчеркнул, что в Вашингтоне рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ. Кроме того, он заявил, что все меры, принятые организацией в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, были неверными. Американский лидер предположил, что в случае, если бы он прислушался к рекомендациям ВОЗ не прекращать сообщение с Китаем, "случилась бы катастрофа".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали около 400 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 12,9 тыс. человек, выздоровели 22,5 тыс. пациентов. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,4 млн человек, зафиксировано свыше 80 тыс. смертельных исходов.

Защита уязвимых слоев

Как заявил в среду глава ВОЗ, в условиях пандемии организация уделяет особое внимание защите от коронавируса наименее обеспеченных и самых уязвимых слоев населения, "причем не только беднейших странах, а во всех государствах".

Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил, что 9 апреля исполняется 100 дней с того момента, как ВОЗ была проинформирована о первых случаях заражения коронавирусом нового вида в Китае.

По его словам, организация работает "день и ночь", чтобы сдержать разрастание пандемии. Он поблагодарил доноров за выделение средств в фонд, созданный ВОЗ для борьбы с коронавирусом, сообщив, что уже поступило $140 млн от 229 тысяч частных лиц и организаций. В свою очередь ВОЗ к настоящему моменту передала 133 странам более 2 млн комплектов защитных медицинских средств и в ближайшие недели планирует отправить столько же. Кроме того, 126 странам переданы более миллиона тестов на коронавирус.

Глава ВОЗ сообщил, что в ближайшие дни ВОЗ опубликует обновленный план реагирования на пандемию. Прежний план был рассчитан на февраль - апрель текущего года.