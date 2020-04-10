За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло почти на 83 тыс.

Число заразившихся коронавирусом в мире возросло за последние сутки почти на 83 тыс. Это более чем на 9 тысяч превышает статистику предыдущего дня, сообщила в четверг в ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 11:00 мск 9 апреля в мире зарегистрировано 1 436 198 заболевших и 85 522 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 82 837, а количество летальных исходов - на 6 287.

Больше всего заболевших и умерших в Европе: 759 661 и 61 516 случаев соответственно. За сутки число заболевших там выросло на 39 442, а умерших - на 3 877.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 454 710 человек, 14 775 умерли. По числу заболевших (37 294) и умерших (2 178) за последние сутки этот регион отстает от Европы.

Третью позицию по заболеваемости в мире занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. По состоянию на 9 апреля там выявлены 115 852 заболевших и 3 944 летальных исходов.

Как следует из опубликованной ВОЗ таблицы заболеваемости по странам, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 395 030. Далее следуют Испания (146 690), Италия (139 422), Германия (108 202) и Китай (83 249).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и признана ВОЗ пандемией.