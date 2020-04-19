В ВОЗ сообщили о росте числа зараженных коронавирусом за сутки в мире более чем на 81 тыс.

Число инфицированных новым коронавирусом возросло за последние сутки в мире более чем на 81 тыс., что на 4 тыс. меньше, чем за предыдущий день. Количество подтвержденных летальных исходов увеличилось за 24 часа более чем на 6 тыс., что несколько меньше, чем днем ранее, сообщила в воскресенье в ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 11:00 мск 19 апреля в мире были зарегистрированы 2 241 359 инфицированных и 152 551 умерший. Число заразившихся увеличилось за сутки на 81 153, а количество летальных исходов - на 6 463. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 122 189 и 100 938 соответственно. За сутки число заразившихся там возросло на 35 300, а умерших - на 3 737.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 821 860 человек, 38 258 умерли. По числу инфицированных за сутки - 37 589 - этот регион превосходит Европу, а умерших за последние 24 часа в нем меньше - 2 516.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. По состоянию на 19 апреля в регионе выявлены 130 696 инфицированных и 5 621 летальный исход.

Как следует из опубликованной ВОЗ информации о странах, больше всего заболевших зарегистрировано в США - 695 353. Далее следуют Испания (191 726), Италия (175 925), Германия (138 897), Великобритания (114 221), Франция (110 721), Китай (84 201), Турция (82 329), Иран (80 868) и Россия (42 853).