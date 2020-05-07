Стивен Кинг объяснил популярность страшилок в период пандемии

Американский писатель Стивен Кинг, известный своими романами в стиле хоррор, в онлайн-эфире передачи The Late Show with Stephen Colbert, опубликованном на YouTube, объяснил, почему в период карантина люди стали чаще читать страшилки, передает Trend со ссылкой на "Lenta.ru".

По его словам, в тяжелые времена люди всегда увлекаются жуткими историями. «Когда вы погружаетесь в If it bleeds, "Игру Джеральда", или любой другой материал, то ситуация там оказывается намного страшнее, чем когда вы находитесь в четырех стенах без туалетной бумаги», — сказал Кинг.

После прочтения таких произведений читатели начинают спать спокойнее, уверен писатель. Ужастики позволяют им отвлечься и убедиться в том, что у героев романов дела складываются гораздо хуже.

Ранее Стивен Кинг заявил, что на фоне эпидемии коронавируса люди чувствуют себя как в его хоррор-произведении. При этом он добавил, что старается не сравнивать COVID-2019 с «супергриппом», описанным в его постапокалиптическом романе «Противостояние» 1978 года.