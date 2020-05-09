Меркель и Джонсон вспомнили жертв Второй мировой войны

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время состоявшегося в пятницу телефонного разговора почтили память жертв Второй мировой войны. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Они были едины во мнении, что важно хранить память о войне и ее ужасах", - отметил Зайберт. "Канцлер и британский премьер высоко оценили работу по примирению между Великобританией и Германией и британскую поддержку после окончания войны, а также тесную дружбу между обеими странами", - сообщил он.

Ранее сегодня у Меркель состоялись также телефонные переговоры с президентами России Владимиром Путиным, Франции Эмманюэлем Макроном и США Дональдом Трампом.