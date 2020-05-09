Меркель и Джонсон вспомнили жертв Второй мировой войны
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время состоявшегося в пятницу телефонного разговора почтили память жертв Второй мировой войны. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Они были едины во мнении, что важно хранить память о войне и ее ужасах", - отметил Зайберт. "Канцлер и британский премьер высоко оценили работу по примирению между Великобританией и Германией и британскую поддержку после окончания войны, а также тесную дружбу между обеими странами", - сообщил он.
Ранее сегодня у Меркель состоялись также телефонные переговоры с президентами России Владимиром Путиным, Франции Эмманюэлем Макроном и США Дональдом Трампом.
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху условились о взаимодействии двух стран в разработке вакцины от COVID-19
Лента новостей
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с Днем Победы над фашизмом (ФОТО)
Турал Гянджалиев: Вопрос по гидроузлам "Худаферин" и "Гыз Галасы" регулируется на самом высоком уровне
Рамиль Велибеков: Провокация национальных предателей, связанная с гидроузлами и ГЭС «Худаферин» и «Гыз Галасы» обречена на провал
Азербайджанское государство, являющееся произведением Гейдара Алиева, уверенно и решительно идет в будущее - Сахиба Гафарова
Али Гусейнли: Строительство и эксплуатация гидроузлов и ГЭС «Худаферин» и «Гыз Галасы» регулируются на самом высоком уровне
На этой неделе еще 1000 семей в регионах получили наборы продовольственных товаров от Azercell (ФОТО)
Эльчин Мирзабейли: Создание искусственного ажиотажа вокруг строительства ГЭС на реке Араз носит целенаправленный характер
Расширение действия системы "зеленого коридора" улучшит бизнес-среду в Азербайджане - Гостаможня (ФОТО)
Хикмет Гаджиев: Называющие себя демократическими власти Армении в первую очередь должны снести памятники фашистским палачам
Во Франции состоится виртуальный концерт, приуроченный к 97-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева
В Азербайджане выявлено 75 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 25 человек – Оперативный штаб
США выделили 100 тысяч долларов в помощь семьям, пострадавшим от прорыва дамбы Сардобинского водохранилища
В период пандемии людская безответственность может привести к пагубным последствиям – народный артист Гурбан Исмайлов
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху условились о взаимодействии двух стран в разработке вакцины от COVID-19
Большинство обратившихся за единовременной помощью отказываются от предложенных общественных рабочих мест