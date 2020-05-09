Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на ожиданиях восстановления экономики

Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи к закрытию сессии в пятницу продемонстрировали уверенный рост на ожиданиях восстановления экономики США после пандемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из информации на сайте биржи, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones вырос на 451,70 пункта (1,89%), до отметки 24 327,59. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 47,98 пункта (1,67%) и оказался на отметке 2 929,17. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 140,96 пункта (1,57%), до 9 120,62.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI в конце биржевого дня оказалась на уровне $26,07 за баррель.

Комментируя итоги биржевой сессии, телекомпания CNN отметила, что участники рынка "на протяжении всего дня демонстрировали оптимизм, несмотря на мрачную ситуацию на рынке труда", где, согласно последним статистическим данным Министерства труда США, уровень безработицы вырос до 14,7%. Инвесторы проигнорировали эти данные, отметила телекомпания, добавив, что участников рынка интересует сейчас вопрос о том, как быстро пойдет процесс экономического оживления после пандемии коронавируса.