Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 300 тыс.
БАКУ /Trend/ - По состоянию на 21:17 (GMT+4) четверга, число скончавшихся от связанных с COVID-19 заболеваний в мире достигло 300 749 человек, передает Trend со ссылкой на портал Worldometer.
Всего с начала распространения коронавируса, по информации ресурса, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, выявлен 4 487 691 инфицированный, излечился 1 688 631 человек.
Лидером по числу инфицированных и летальных исходов продолжают оставаться Соединенные Штаты, где зарегистрировано 1 439 498 заразившихся и 85 754 смертных случая от коронавируса.
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