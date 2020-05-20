Всемирный банк: 60 млн человек могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии

Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, считает президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пандемия и приостановка работы развитых экономик могут привести к тому, что порядка 60 млн людей окажутся в состоянии крайней нищеты. Это сведет на нет значительную часть последних достижений в борьбе с бедностью", - заявил Мэлпас.

Он отметил, что для возвращения к экономическому росту нужно быстро и гибко реагировать на чрезвычайную ситуацию, предоставлять помощь бедным слоям населения, в том числе денежную, поддерживать частный сектор и укреплять устойчивость экономики.

В заявлении отмечается, что Всемирный банк оказал помощь в борьбе с пандемией уже 100 государствам, на которые приходится 70% населения планеты. Всего ВБ обязуется в течение 15 месяцев выделить развивающимся странам $160 млрд в виде грантов, займов и инвестиций для борьбы с последствиями пандемии.