Amazon намерена купить разрабатывающую беспилотные автомобили компанию

Корпорация Amazon проводит консультации о приобретении компании Zoox, которая разрабатывает беспилотные автомобили. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам ее источников, сторонам могут потребоваться несколько недель на согласование всех вопросов. Пока нет полной уверенности, что им удастся договориться.

Как отмечает издание, стоимость Zoox в 2018 году оценивалась примерно в $3,2 млрд, однако Amazon предлагает заплатить за приобретение компании меньшую сумму. Сколько именно, не уточняется.

Zoox была основана в 2014 году, ее головной офис находится в американском штате Калифорния. Компания разрабатывает оборудование и программное обеспечение, с помощью которого, как планируется, можно будет обеспечить работу управляемых компьютером автомобилей такси. Предполагается, что их можно будет вызывать с помощью специализированного мобильного приложения.