Вышло крупное обновление для Windows 10
Компания Microsoft представила крупное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает портал The Verge.
Одно из главных нововведений обновления — вторая версия подстистемы Windows for Linux 2 (WSL 2) со встроенным Linux-ядром, способная обновляться через Windows Update.
Благодаря обновлению для установки операционной системы теперь не нужен будет накопитель с образом Windows 10 или резервная копия. Загрузить операционную систему можно будет из облака.
Кроме того, разработчики снизили нагрузку на диски и процессор при индексации файлов, а также исправили проблемы с производительностью поиска.
Лента новостей
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Да будет вечной наша независимость! Пусть Всевышний бережёт наш родной Азербайджан!(ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что наше независимое развитие будет продолжительным и государственная независимость Азербайджана будет жить вечно (ФОТО)
Муневвер Алиева: Можно оставаться без денег, не боюсь голода, но без сцены невозможно жить! (ВИДЕО, ФОТО)
5 миллионов бьющихся сердец! Лидер сотовой связи страны Azercell поздравил своего 5-ти миллионного абонента! (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане выявлено 165 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 78, скончались 2 человека — Оперативный штаб
Дарья Гревцова: Россия поддерживает позицию Азербайджана в карабахском вопросе и стабильность в регионе
В Азербайджане такси без прозрачных перегородок не могут заниматься междугородними пассажироперевозками (ФОТО)
Восточный комитет германской экономики и Туркменистан рассмотрели реновацию водного хозяйства страны
Каждому историку и политику известно, что Карабах - это центр азербайджанской истории и культуры - казахстанский политик