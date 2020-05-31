Авиакомпания Emirates сократила часть сотрудников из-за пандемии

В мире 31 мая 2020 21:13 (UTC+04:00)
Авиакомпания Emirates сократила часть сотрудников из-за пандемии

Базирующаяся в Дубае авиакомпания Emirates Airlines уволила часть сотрудников. Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте дубайского правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нынешняя пандемия оказала влияние на многие отрасли экономики, и, хотя мы пытались сохранить исходный состав нашей семьи, мы рассмотрели все возможные сценарии, чтобы поддерживать нашу деятельность, и все же пришли к выводу, что, к сожалению, вынуждены попрощаться с некоторыми из прекрасных людей, которые с нами работали", - приводятся в заявлении слова представителя компании. Число уволенных сотрудников не уточняется.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. ВОЗ признала ее пандемией. По организации, число заразившихся в мире превысило 6 млн, а количество умерших - 360 тыс.

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