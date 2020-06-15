Стабильность в Иране очень важна для Турции - МИД
БАКУ/Trend/ - Стабильность в Иране очень важна для Турции, сказал министр иностранных дел Турции Мелют Чавушоглу в Анкаре во время встречи с главой МИД Ирана Зарифом Джавадом.
Об этом пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
По словам Чавушоглу , глобальная пандемия в мире научила Турцию и Иран все больше доверять друг другу и сотрудничать.
Он также отметил, что Турция как и ранее намерена сотрудничать с Ираном во всех сферах, в том числе в урегулировании конфликтов на ближнем востоке.
Отметим, что сегодня глава МИД Ирана Джавад Зариф прибыл в Анкару для обсуждения двусторонних отношений.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
Лента новостей
Афет Гасанова: Возвращение великого лидера Гейдара Алиева к власти вернуло народу утраченную веру в завтрашний день
Сахиба Гафарова: День национального спасения - это в прямом смысле слова история спасения азербайджанского народа и государственности
Сегодняшний независимый Азербайджан - это выдающееся творение великого лидера Гейдара Алиева - председатель правления Союза архитекторов
Руководящие лица и психологи школ не могут участвовать в конкурсе по смене места работы - минобразования Азербайджана
Именно возвращение великого лидера Гейдара Алиева спасло азербайджанскую государственность - народный артист Рамиз Гулиев
По инициативе Фонда Гейдара Алиева подготовлен концерт, посвященный Дню национального спасения и борьбе с пандемией
Великий лидер Гейдар Алиев вернул Азербайджану стабильность, предотвратил угрозу потери государственности – Омар Эльдаров
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Да будет вечной независимость Азербайджана и свобода нашего народа! (ФОТО)