Стабильность в Иране очень важна для Турции - МИД

БАКУ/Trend/ - Стабильность в Иране очень важна для Турции, сказал министр иностранных дел Турции Мелют Чавушоглу в Анкаре во время встречи с главой МИД Ирана Зарифом Джавадом.

Об этом пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу , глобальная пандемия в мире научила Турцию и Иран все больше доверять друг другу и сотрудничать.

Он также отметил, что Турция как и ранее намерена сотрудничать с Ираном во всех сферах, в том числе в урегулировании конфликтов на ближнем востоке.

Отметим, что сегодня глава МИД Ирана Джавад Зариф прибыл в Анкару для обсуждения двусторонних отношений.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu