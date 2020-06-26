За сутки в мире выявили более 167 тыс. случаев заражения коронавирусом

В мире 26 июня 2020 01:23 (UTC+04:00)
За сутки в мире выявили более 167 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 167 тыс., превысив 9,29 млн. При этом, согласно опубликованным в четверг данным ВОЗ, количество летальных исходов увеличилось более чем на 5 тыс. и приблизилось к 480 тыс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 11:00 мск 25 июня в мире были зарегистрированы 9 296 202 инфицированных и 479 133 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 167 156, число умерших увеличилось на 5 336. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки были выявлены 135 212 новых случаев заражения и 4 187 летальных исходов.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 4 604 134. За сутки этот показатель вырос на 97 128. Количество умерших там увеличилось на 3 661 и достигло 230 165. В Европе насчитывается 2 600 590 заразившихся и 194 972 умерших. За 24 часа число инфицированных там возросло на 18 988, количество умерших увеличилось на 442.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 969 656, зафиксировано 22 003 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 18 926, умерли 564 человека.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 2 329 463. Далее следуют Бразилия (1 145 906), Россия (613 994), Индия (473 105), Великобритания (306 866), Перу (260 810), Чили (254 416), Испания (247 086), Италия (239 410) и Иран (212 501).

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