Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 28 июня

В мире 28 июня 2020 09:43 (UTC+04:00)
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 28 июня

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 28 июня превысило 9,95 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

По информации проекта, в мире заражены 9 955 495 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 175 тысяч. За весь период пандемии скончались 498 217 инфицированных, 5 миллионов человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (более 2,51 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (1,31 миллиона человек), Россия (626,7 тысячи) оказалась на третьем месте. Индия (508,9 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая Великобританию (311,7 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Перу, Чили, Испания, Италия и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 125 539 человек. Самая высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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