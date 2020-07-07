Прокуратура Боливии предъявила экс-президенту Эво Моралесу обвинения в терроризме

Боливийская прокуратура предъявила экс-президенту Эво Моралесу официальные обвинения в терроризме и запросила его задержание. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Комиссия из прокуроров, ведущих "Дело об аудиозаписи", сообщила сегодня, что приняла решение официально предъявить обвинения экс-президенту Эво Моралесу в терроризме и финансировании терроризма", - говорится в документе.

По версии обвинения, Моралес "координировал продовольственную блокаду городов во время столкновений в ноябре 2019 года", которые вспыхнули после его отставки. "В постановлении также запрашивается предварительное задержание", - отметила прокуратура.

В свою очередь бывший президент назвал такое решение прокуратуры политическим преследованием.

"Незаконно и нарушая конституцию, прокуратура Ла-Паса пытается обвинить меня в терроризме при помощи смонтированной аудиозаписи. Это еще одно проявление систематического политического преследования со стороны правительства де-факто", - написал он в Twitter.