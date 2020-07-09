Штаб-квартира ООН начнет первый этап открытия с 20 июля

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке 20 июля переходит к первому этапу открытия после ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в распространенном в среду письме генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сотрудникам всемирной организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая принимаемые меры и предполагая, что Нью-Йорк продолжит переход на следующие этапы постепенного открытия, штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия 20 июля", - отмечается в письме генсека.

По его словам, на этом этапе сотрудниками в здании будут выполняться только самые необходимые функции, а значительная часть персонала продолжит работать удаленно.

В частности, на первом этапе в штаб-квартире смогут одновременно находиться не более 400 человек, уточнил Гутерриш. В настоящий момент здание ежедневно посещают 200-300 дипломатов и сотрудников, включая охрану и прочие службы. При этом будет необходимо строго соблюдать социальную дистанцию, а очное общение в офисных помещениях будет допускаться лишь при "индивидуальной оценке риска". Вне рабочего места обязательным будет ношение медицинской маски.

ООН с середины марта ограничила посещение штаб-квартиры, разрешив находиться в здании лишь первостепенному персоналу секретариата. Все заседания Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи, а также Экономического и социального совета ООН уже почти три месяца проходят по видеосвязи. Действующий формат работы в ООН сохранится как минимум до конца июля.