Британские ученые заявили о резком снижении иммунитета к коронавирусу за три месяца

Иммунитет к коронавирусу у людей, перенесших вызываемое этой инфекцией заболевание, резко уменьшается всего за три месяца. К такому выводу пришли ученые Королевского колледжа Лондона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как пишет в воскресенье газета The Guardian, всего в рамках исследования был проанализирован иммунный ответ более 90 пациентов и медработников двух лондонских больниц. Ученые выяснили, что через три недели после появления симптомов люди выходили на пик содержания в их крови антител, вырабатываемых организмом для борьбы с заболеванием. Иммунитет к коронавирусу был очень мощным у 60% исследованных пациентов.

Однако спустя три месяца всего 17% участников исследования сохранили сильный иммунитет к инфекции. За это же время количество специфических антител падало в крови людей до уровня в 23 раза ниже изначального, а у некоторых испытуемых они вообще с трудом фиксировались.

Ведущий автор исследования Кэти Дорес предположила, что выводы доклада могут иметь важное значение в свете того, что многие страны мира самым активным образом пытаются изобрести вакцину от коронавируса. "Если инфекция приводит к такому уровню антител, которые исчезают за два-три месяца, с вакциной, возможно, произойдет то же самое. Людям может понадобиться повторная иммунизация, так как одного приема вакцины может оказаться недостаточно", - приводятся ее слова в статье.

В воскресенье германское агентство DPA сообщило о похожих выводах авторов исследования, которое было проведено в мюнхенской клинике "Швабинг" (Бавария). В медицинском учреждении с февраля наблюдались одни из первых инфицированных на территории ФРГ коронавирусом. Выяснилось, что у четырех пациентов из девяти уровень выработанных антител со временем снизился.