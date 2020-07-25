На севере острова Тенерифе упал метеорит

Метеорит упал на севере острова Тенерифе (автономное сообщество Канарские острова). Об этом сообщила газета Diario de Avisos, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, падение космического тела произошло еще 14 июля, однако только сейчас стало известно об этом событии. Музей науки и космоса острова смог подтвердить случившееся благодаря одной из своих камер. Издание также опубликовало видео, на котором запечатлено падение.

Предполагается, что метеорит мог упасть между муниципалитетами Икод-де-лос-Винос и Буэнависта-дель-Норте. Как уточняется, в зоне падения, вероятно, можно найти черные кусочки космического тела размером с монету и весом от 10 до 50 гр.

Крупнейшим из найденных метеоритов является метеорит Гоба, масса которого может составлять более 60 тонн. Он сохраняется на месте падения в Намибии.