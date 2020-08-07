Гейтс считает, что изменение климата может унести во много раз больше жизней, чем COVID-19

В мире 7 августа 2020 02:51 (UTC+04:00)
Гейтс считает, что изменение климата может унести во много раз больше жизней, чем COVID-19

Изменение климата на планете может в последующие десятилетия привести к гибели гораздо большего числа людей, чем пандемия нового коронавируса. Такое мнение выразил в своем блоге основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Глобальный кризис потряс мир", - констатировал он. Предприниматель отметил, что из-за вируса умерли более 600 тыс. человек, десятки миллионов лишились работы. По его словам, возникли "экономические трудности, каких не бывало много поколений". Как подчеркнул Гейтс, "всего лишь через несколько десятилетий то же самое можно будет сказать о другом мировом кризисе - изменении климата". "Как бы ни была ужасна эта пандемия, изменение климата может быть хуже", - подчеркнул бизнесмен.

Согласно приведенным им оценкам, в мире на 100 тыс. человек населения "в годовом исчислении" в среднем имели место примерно 14 летальных исходов из-за коронавируса. "Как это соотносится с изменением климата? В течение следующих 40 лет повышение температуры, согласно прогнозам, приведет к такому же росту смертности - 14 смертей на 100 тыс. К концу столетия, если объемы выбросов по-прежнему будут расти высокими темпами, изменение климата приведет к тому, что дополнительно будет 73 смерти на 100 тыс. человек", - отметил Гейтс. "Другими словам, к 2060 году изменение климата будет столь же смертоносным, как и COVID-19, а к 2100 году оно может быть в пять раз более смертоносным", - пояснил он.

Гейтс констатировал, что в свете пандемии объем вредных выбросов немного снизился. Как он подчеркнул, это помогло бы смягчить эффект изменения климата, если бы такое же сокращение происходило каждый год. Бизнесмен отметил, что это вряд ли сейчас осуществимо.

Основатель корпорации Microsoft заострил внимание на том, что глобальное потепление нанесет серьезный экономический ущерб во всем мире. Его в последующие 10-20 лет, вероятнее всего, можно будет сравнить с тем, как если бы такие же по масштабу пандемии, как текущая, происходили раз в десятилетие. К концу этого столетия ущерб мировой экономике "будет гораздо серьезнее, если в мире сохранятся текущие тенденции, касающиеся выбросов", полагает предприниматель.

Гейтс в связи с этим рекомендует незамедлительно принять меры с целью предотвращения глобального потепления.

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