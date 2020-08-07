Более 19 млн человек в мире заразились коронавирусом
БАКУ /Trend/ - Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в пятницу 19 млн. Об этом, как передает Trend, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.
По данным организации, число заразившихся на данный момент составляет 19 007 938, умерли 713 406 человек. Всего выздоровели 11 482 467 инфицированных.
Больше всего заражений (4 881 974) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (2 912 212) и Индия (1 964 536).
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