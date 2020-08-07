Председатель правления Mitsubishi Motors ушел в отставку

Председатель правления японского концерна Mitsubishi Motors Осаму Масуко покинул занимаемую должность. Об этом 7 августа сообщается на официальном сайте концерна, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что Масуко принял решение уйти в отставку по состоянию здоровья, в дальнейшем он будет исполнять обязанности специального советника Mitsubishi Motors. Пост председателя правления временно займет исполнительный директор концерна Такао Като.

27 июля Mitsubishi Motors отчитался о чистом убытке за первый квартал 2020 финансового года (1 апреля - 30 июня) в размере около ¥176 млрд (около $1,6 млрд). Концерн также опубликовал прогноз, согласно которому его операционные убытки в 2020 финансовом году (завершится 31 марта 2021 года) составят ¥140 млрд (около $1,3 млрд).

Компания Mitsubishi Motors в 2016 году вошла в альянс Nissan-Renault. Перед ней была поставлена цель увеличить продажи на мировом рынке, однако какого-либо ощутимого прогресса добиться не удалось. Сейчас концерн, по данным газеты Nikkei, готовится принять новый среднесрочный план развития, предполагающий сокращение расходов и производственных издержек на $935 млн.