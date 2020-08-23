Бойцы "Хезболлах" сбили израильский беспилотник на юге Ливана

Беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля был сбит в субботу в небе над югом Ливана после того, как нарушил воздушное пространство.

Об этом, как передал телеканал Al Mayadeen, сообщила в своем коммюнике вооруженная милиция "Хезболлах", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Бойцы сил сопротивления поразили израильский беспилотник, вторгшийся в небо Ливана вблизи населенного пункта Аит-эш-Шааб", - указывается сообщении.