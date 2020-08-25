СБ ООН не будет предпринимать действий по запросу США о возврате санкций против Ирана

Запрос США о возвращении антииранских санкций не может быть удовлетворен, так как в Совете Безопасности нет консенсуса по этому вопросу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил в пятницу постпред Индонезии при ООН Диан Трианшах Джани, который в августе председательствует в Совбезе.

"Я получил письма от многих стран-членов. Мне ясно, что есть одна страна, которая выступает с определенной позицией, в то время как значительное число стран имеют противоречащее мнение", - сказал он. "С моей точки зрения, в Совете нет консенсуса, поэтому председатель не может предпринимать дальнейших действий (в связи с запросом)", - заключил Трианшах Джани.