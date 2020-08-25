СБ ООН не будет предпринимать действий по запросу США о возврате санкций против Ирана
Запрос США о возвращении антииранских санкций не может быть удовлетворен, так как в Совете Безопасности нет консенсуса по этому вопросу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Об этом заявил в пятницу постпред Индонезии при ООН Диан Трианшах Джани, который в августе председательствует в Совбезе.
"Я получил письма от многих стран-членов. Мне ясно, что есть одна страна, которая выступает с определенной позицией, в то время как значительное число стран имеют противоречащее мнение", - сказал он. "С моей точки зрения, в Совете нет консенсуса, поэтому председатель не может предпринимать дальнейших действий (в связи с запросом)", - заключил Трианшах Джани.
Экзамены вне помещений проводятся с соблюдением правил карантинного режима - минобразования Азербайджана
Лента новостей
Первый вице-президент Мехрибан Алиева является блестящим примером женского лидерства – экс-президент Латвии
Экзамены вне помещений проводятся с соблюдением правил карантинного режима - минобразования Азербайджана
В Азербайджане следует соблюдать правила карантина в месяце Мухаррам, как это было в период Рамазана - УМК
МИД: Согласование графика вывода оккупационных сил Армении с территорий Азербайджана должно составить предмет переговоров
Глава МИД Азербайджан: Мы ожидаем от сопредседателей МГ ОБСЕ гарантий готовности армянской стороны к ведению субстантивных переговоров
Министр обороны России: Для меня посещение Азербайджана – это всегда хорошая возможность обменяться мнениями
Президент Ильхам Алиев: Соревнования «Кубок моря» будут служить делу укрепления сотрудничества между всеми странами, которые в них участвуют
В Азербайджане выделены средства на устранение ущерба, нанесенного гражданскому населению в результате обстрела ВС Армении
Фильм Азера Агаларова и Лейлы Бегим-Джафаровой удостоен награды Лондонского международного фестиваля