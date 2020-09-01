Facebook и Twitter заблокировали аккаунты, якобы связанные со структурами из России

Американские социальные сети Facebook и Twitter удалили или заблокировали за "скоординированные неавторизованные действия" ряд учетных записей, якобы связанных с российскими структурами. Об этом сообщается во вторник в пресс-релизах социальных сетей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным Facebook, из соцсети были удалены 13 аккаунтов и две страницы, связанные с российским "Агентством интернет-исследований". Действия этих страниц были направлены, по утверждению соцсети, на Великобританию, США, Алжир и Египет. "Мы начали это расследование, основываясь на информации <...> от ФБР", - указано в пресс-релизе.

Twitter, в свою очередь, сообщает о том, что в этой соцсети были заблокированы пять учетных записей. "За манипуляции на платформе мы приостановили действие пяти аккаунтов, которые мы можем достоверно соотнести с российскими государственными субъектами", - утверждается в заявлении.